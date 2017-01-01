В Луге мужчина установил "жучок" в квартире бывшей жены, чтобы следить за ней

По факту возбуждено уголовное дело.

По факту возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, с ноября 2016 года до января 2017 года 37-летний мужчина, нарушая право бывшей супруги на неприкосновенность ее частной жизни, установил в квартире по месту проживания женщины в городе Луге специальное техническое устройство, через которое получал сведения о ее жизни. Женщина, узнав о противоправных действиях своего бывшего мужа, обратилась в правоохранительные органы.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "нарушении неприкосновенности частной жизни". "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Правоохранительные органы Лужского района Ленинградской области задержали мужчину, который в ноябре прошлого года установил в квартире бывшей жены следящее устройство, тем самым нарушив ее право на неприкосновенность частной жизни.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, с ноября 2016 года до января 2017 года 37-летний мужчина, нарушая право бывшей супруги на неприкосновенность ее частной жизни, установил в квартире по месту проживания женщины в городе Луге специальное техническое устройство, через которое получал сведения о ее жизни. Женщина, узнав о противоправных действиях своего бывшего мужа, обратилась в правоохранительные органы.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "нарушении неприкосновенности частной жизни". "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что гангстеры просверлили пол в здании полиции и слушали шефа по борьбе с мафией.





