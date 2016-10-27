Рыбу из Китая, притворявшуюся испанской, не пустили на прилавки Петербурга

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Рыбу из Китая, притворявшуюся испанской, не пустили на прилавки Петербурга»

Дядя Mурад 17.02 14:20 [ + 5 – ]

Насыпать ядохимикатов в рыбу и пусть её жрут китайцы. Вот вам вместо Дальнего Востока и Сибири. Жрите и не разевайте рот на наши территории!