В Петербурге завкафедрой одного из вузов несколько лет получала зарплату за мифическую коллегу

В общей сложности женщине удалось завладеть 3,2 млн рублей.

В общей сложности женщине удалось завладеть 3,2 млн рублей.



По данным пресс-службы УТ МВД России по СЗФО , заведующая кафедрой одного из высших учебных заведений Северной столицы присваивала зарплату уехавшей за границу и по факту прекратившей работу в вузе преподавательницы. В результате за несколько лет незаконно полученная сумма составила 3 млн. 200 тысяч рублей.



Деньги поступали на банковскую карту, оформленную на имя фиктивной сотрудницы.



В суд направлены уголовные дела, возбужденные сразу по двум статьям – о мошенничестве и о подделке документов. Преступнице грозит лишение свободы на срок до 10 лет.



Напомним,

Сотрудниками транспортной полиции завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в высшем учебном заведении на сумму свыше 3,2 млн. рублей.По данным пресс-службы, заведующая кафедрой одного из высших учебных заведений Северной столицы присваивала зарплату уехавшей за границу и по факту прекратившей работу в вузе преподавательницы. В результате за несколько лет незаконно полученная сумма составила 3 млн. 200 тысяч рублей.Деньги поступали на банковскую карту, оформленную на имя фиктивной сотрудницы.В суд направлены уголовные дела, возбужденные сразу по двум статьям – о мошенничестве и о подделке документов. Преступнице грозит лишение свободы на срок до 10 лет.Напомним, в Василеостровском районе готовятся отдать под суд мужчину, который пытался снять 11 млн рублей по поддельному паспорту.







Обсуждение темы: «В Петербурге завкафедрой одного из вузов несколько лет получала зарплату за мифическую коллегу» Тоскливый Дятел 17.02 12:59 [ + -4 – ]

Странно, что этим вопросом занимается транспортная полиция. Hиф-Hиф 17.02 13:36 [ + 1 – ]

"Воруют!" (С) Дядя Mурад 17.02 14:51 [ + 4 – ]

Подумал, подумал зав. кафедрой, вся едрисня чиновничья ворует, грабит, набивает своё чрево бездонное! А чем я хуже? Bloempje 17.02 15:21 [ + 1 – ]

Почему этот вуз не отрекламировали? Кропачев помешал?

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