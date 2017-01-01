Обсуждение темы:

«Задержанного за совращение школьницы юношу изобличили в серии краж на севере Петербурга»

Очень печально. Такие молодые люди, 19-20 лет и уже такой жизненный багаж: кражи, половые сношения. Что же с ними дальше будет, как сложится их судьба? Необходимо создать общество поддержки людей, попавших в сложную, жизненную ситуацию, помочь им пройти курс реабилитации. Особенно беспокоит судьба ребенка, девочки 15 лет. Как ей теперь жить, после того, как вкусила "запретный плод", начала половую жизнь?