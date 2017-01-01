«Задержанного за совращение школьницы юношу изобличили в серии краж на севере Петербурга»

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Общество
Очень печально. Такие молодые люди, 19-20 лет и уже такой жизненный багаж: кражи, половые сношения. Что же с ними дальше будет, как сложится их судьба? Необходимо создать общество поддержки людей, попавших в сложную, жизненную ситуацию, помочь им пройти курс реабилитации. Особенно беспокоит судьба ребенка, девочки 15 лет. Как ей теперь жить, после того, как вкусила "запретный плод", начала половую жизнь?
"Особенно беспокоит судьба ребенка, девочки 15 лет. Как ей теперь жить, после того, как вкусила "запретный плод", начала половую жизнь?"
- нынче уже 13-летние девственницы вызывают удивление.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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... А тварь бородатую - кастрировать и обрить!!!!! (в любой очередности ...) в «"Кавказец" на "Ниве" пытался похитить 15-летнюю девочку на Маршала Казакова»