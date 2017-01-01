В выходные в Петербурге будет ветрено, снежно и дождливо

Температура воздуха в городе поднимется до плюсовых значений.

Температура воздуха в городе поднимется до плюсовых значений.



По прогнозам синоптиков, в субботу ветер усилится - до 14 м/с, температура воздуха - до +1, днем без осадков и малооблачно, а к вечеру возможен ливневый снег.



В воскресенье, 19 февраля, погода испортится окончательно - в течение всего дня вероятны сильные осадки в виде снега и дождя, до +2 градусов, ветер сильный - в порывах до 16 м/с, давление очень низкое - 744 мм рт столба.



По предварительным прогнозам, с понедельника, 20 февраля, в Петербурге вновь начнется похолодание. К Дню защитника Отечества столбики термометров могут опуститься до -7 градусов, пишет "Метро".



Напомним, ранее мы писали о том, что В предстоящие выходные зима опять покинет Петербург. В городе началась оттепель - при этом ожидаются сильный ветер, обложной снег и даже дождь.По прогнозам синоптиков, в субботу ветер усилится - до 14 м/с, температура воздуха - до +1, днем без осадков и малооблачно, а к вечеру возможен ливневый снег.В воскресенье, 19 февраля, погода испортится окончательно - в течение всего дня вероятны сильные осадки в виде снега и дождя, до +2 градусов, ветер сильный - в порывах до 16 м/с, давление очень низкое - 744 мм рт столба.По предварительным прогнозам, с понедельника, 20 февраля, в Петербурге вновь начнется похолодание. К Дню защитника Отечества столбики термометров могут опуститься до -7 градусов, пишет "Метро".Напомним, ранее мы писали о том, что в День всех влюбленных в Петербурге зафиксирован температурный максимум. Столбик термометра поднялся до отметки в 5 градусов тепла, что на 0,8 градуса больше, чем 22 года назад.







Обсуждение темы: «В выходные в Петербурге будет ветрено, снежно и дождливо» Тоскливый Дятел 17.02 14:46 [ + 0 – ]

Весна пришла

Всего комментариев - 1