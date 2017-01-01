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«На севере Петербурга пенсионер отдал мошенникам 600 тысяч за "спасение сына" после мнимого ДТП»

а говорят пенсия маленькая

ну и поделом дурачине

пусть теперь родственники лишат его доступа к деньгам и посадят на хлеб и воду, ибо свое масло, булку и икру он отдал бородатому в штанах.