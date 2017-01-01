Обсуждение темы:

«В Ленобласти мужчина погиб от удушения гелием»

Интересно, о чем он думал в момент вдыхания гелия?

Дядя Mурад 17.02 14:54 [ + 5 – ]

Тоскливый Дятел, а ты сам повтори его опыт и найдёшь ответ.