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На Мурманском шоссе "учитель" на "Ленд Ровере" пытался вытолкнуть "Форд" на обочину, едва не устроив ДТП (видео)

19:49, 17 февраля
Тэги: авто, мурманское шоссе, ленобласть
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Тэги: авто, мурманское шоссе, ленобласть
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Общество
Обсуждение темы:
«На Мурманском шоссе "учитель" на "Ленд Ровере" пытался вытолкнуть "Форд" на обочину, едва не устроив ДТП (видео)»
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Hиф-Hиф 17.02 21:39 [ + 4 ]

кто следит за скоростным режимом? Покарать нарушителей ПДД!

Баюн Полосатович 17.02 22:48 [ + -1 ]

Ублюдок.

alik1972 17.02 23:26 [ + -2 ]

Очередной дебил на кредитном семилетнем одноразовом ведре.

Markast 18.02 01:16 [ + 0 ]

Не перевелися еще на Руси херои

Всего комментариев - 4

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