На Мурманском шоссе "учитель" на "Ленд Ровере" пытался вытолкнуть "Форд" на обочину, едва не устроив ДТП (видео)

Инцидент зафиксировал видеорегистратор.

Инцидент зафиксировал видеорегистратор.



Как сообщает очевидец в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел 16 февраля около 11 часов на трассе "Кола". Автомобиль очевидца, в котором установлен видеорегистратор, двигался в правом ряду со скоростью 110 км/час при разрешённой скорости 90 км/час.







В какой-то момент её обогнал парень на «Форде», и сразу за ним – «Ленд Ровер». Поравнявшись с «Фордом», уходящим в правый ряд, водитель «Ленд Ровера» резко «выдавил» его ещё правее. «Форд» зацепил обочину, и его закрутило. Владельцу регистратора чудом удалось уйти от столкновения. А шофер спокойно умчался вдаль.



«Вот такие, как водитель «Ленд Ровера», ездят среди нас. Слава Богу, отделались полными памперсами испуга», – пишет свидетель происшествия.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Накануне утром на Мурманском шоссе водитель иномарки создал аварийно опасную ситуацию, в результате которой другой водитель потерял управление и едва не стал участником ДТП.Как сообщает очевидец вв соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел 16 февраля около 11 часов на трассе "Кола". Автомобиль очевидца, в котором установлен видеорегистратор, двигался в правом ряду со скоростью 110 км/час при разрешённой скорости 90 км/час.В какой-то момент её обогнал парень на «Форде», и сразу за ним – «Ленд Ровер». Поравнявшись с «Фордом», уходящим в правый ряд, водитель «Ленд Ровера» резко «выдавил» его ещё правее. «Форд» зацепил обочину, и его закрутило. Владельцу регистратора чудом удалось уйти от столкновения. А шофер спокойно умчался вдаль.«Вот такие, как водитель «Ленд Ровера», ездят среди нас. Слава Богу, отделались полными памперсами испуга», – пишет свидетель происшествия.Напомним, ранее мы писали о том, что автоледи на кроссовере отправила "Киа" в крыльцо дома на Пироговской набережной.







Обсуждение темы: «На Мурманском шоссе "учитель" на "Ленд Ровере" пытался вытолкнуть "Форд" на обочину, едва не устроив ДТП (видео)» Hиф-Hиф 17.02 21:39 [ + 4 – ]

кто следит за скоростным режимом? Покарать нарушителей ПДД! Баюн Полосатович 17.02 22:48 [ + -1 – ]

Ублюдок. alik1972 17.02 23:26 [ + -2 – ]

Очередной дебил на кредитном семилетнем одноразовом ведре. Markast 18.02 01:16 [ + 0 – ]

Не перевелися еще на Руси херои

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