В Пушкине буйный 72-летний пенсионер избил молотком соседку, а после воткнул себе нож в шею

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«В Пушкине буйный 72-летний пенсионер избил молотком соседку, а после воткнул себе нож в шею»

Hиф-Hиф 17.02 12:47 [ + 0 – ]

буйный старикан но хитрый

знал куда ножиком тыкать чтоб не помереть. Он видать такой же сумасшедший как я вице-король Индии.