В Пушкине буйный 72-летний пенсионер избил молотком соседку, а после воткнул себе нож в шею
12:13
Тэги: нападения, избиение, самоубийство, травмы, пострадавшие, пушкин
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Обсуждение темы:
«В Пушкине буйный 72-летний пенсионер избил молотком соседку, а после воткнул себе нож в шею»
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Hиф-Hиф 17.02 12:47 [ + 0 – ]
буйный старикан но хитрый
буйный старикан но хитрый
знал куда ножиком тыкать чтоб не помереть. Он видать такой же сумасшедший как я вице-король Индии.
Всего комментариев - 2
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