Полиция задержала 37-летнего тунеядца, ограбившего 89-летнего старика в Бокситогорске
19:19, 17 февраля
Тэги: нападения, грабеж, ленобласть, избиение, задержания
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«Полиция задержала 37-летнего тунеядца, ограбившего 89-летнего старика в Бокситогорске»
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И все мимо идут, и всем пох, зато потом на таких вот страничках будут сленой исходить, и вопить во всю глотку... в «В Сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина избивает 30-летнюю прохожую на Бронницкой улице»
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