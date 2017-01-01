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«Полиция задержала 37-летнего тунеядца, ограбившего 89-летнего старика в Бокситогорске»

У на теперь капитализм, у нас нет тунеядцев, у нас есть безработные, которым платят 3 копейки, если повезет встать на биржу...