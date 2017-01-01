Прыжки с балкона на балкон в строящемся доме закончились для мигранта падением и серьезными травмами
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Общество
2 этаж . Вроде не высоко. Такие травмы. Надеемся на нашу медицину.
А че на Авангардную то сразу? Для мигрантов с такими травмами есть получше место, Шафировский дом 12.Туда везите...
Чтоб он сдох придурок аульный! Понаезжали обезьяны придурковатые. Живите в своих селениях! Нет прутся сюда, бараны безмозглые!
А это что ещё за тролль на самом верху (17.02 11:27) под моим ником нарисовался?
Нас убивают, но мы выживаем. Эти слова должны стать девизом для всех мигрантов, которые вынуждены жить в нашем городе. Беспомощные, лишенные крова и еды, обреченные на всеобщее презрение и ненависть, они продолжают трудиться на благо нашего общества, в надежде, что наши люди примут их в свои ряды и признают равными себе. Протянем же им руку помощи, друзья!
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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... А тварь бородатую - кастрировать и обрить!!!!! (в любой очередности ...) в «"Кавказец" на "Ниве" пытался похитить 15-летнюю девочку на Маршала Казакова»