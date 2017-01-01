Прыжки с балкона на балкон в строящемся доме закончились для мигранта падением и серьезными травмами

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«Прыжки с балкона на балкон в строящемся доме закончились для мигранта падением и серьезными травмами »

Дядя Мурат 17.02 11:27 [ + -8 – ]

2 этаж . Вроде не высоко. Такие травмы. Надеемся на нашу медицину.

НЕСТОР 17.02 11:44 [ + 3 – ]

Что б сдох-не кого не ограбит.

Неzнайка. 17.02 11:49 [ + 5 – ]

А че на Авангардную то сразу? Для мигрантов с такими травмами есть получше место, Шафировский дом 12.Туда везите...

монк-аль-ахри 17.02 12:04 [ + 5 – ]

в Тарзана играл? Молодость вспомнил, черножопо-аульную?

МИФОДИЙ 17.02 12:27 [ + 2 – ]

дядя мурат он просто молодес

толерант 17.02 12:30 [ + 1 – ]

неудачное самоубийство

Дядя Mурад 17.02 12:46 [ + 3 – ]

Чтоб он сдох придурок аульный! Понаезжали обезьяны придурковатые. Живите в своих селениях! Нет прутся сюда, бараны безмозглые!

Дядя Mурад 17.02 12:51 [ + 6 – ]

А это что ещё за тролль на самом верху (17.02 11:27) под моим ником нарисовался?

Тоскливый Дятел 17.02 13:17 [ + -2 – ]

Нас убивают, но мы выживаем. Эти слова должны стать девизом для всех мигрантов, которые вынуждены жить в нашем городе. Беспомощные, лишенные крова и еды, обреченные на всеобщее презрение и ненависть, они продолжают трудиться на благо нашего общества, в надежде, что наши люди примут их в свои ряды и признают равными себе. Протянем же им руку помощи, друзья!