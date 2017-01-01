На стройке в Приморском районе поддон с кирпичами убил мигранта, рухнув с высоты 25-го этажа

Гражданин Узбекистана находился в России без регистрации.

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Обсуждение темы:

«На стройке в Приморском районе поддон с кирпичами убил мигранта, рухнув с высоты 25-го этажа»

Дядя Мурат 17.02 10:51 [ + -7 – ]

Как такое могло произойти? Очень жаль.

Неzнайка. 17.02 11:28 [ + 5 – ]

Дятел на стройку не хочешь пойти работать?

mula2 17.02 11:31 [ + 2 – ]

Столько много на поддоне кирпичей а мигрант один?..

НЕСТОР 17.02 11:46 [ + 2 – ]

Жаль,что одного прибило.

толерант 17.02 12:35 [ + 1 – ]

все правильно сделал

Мимо проходил 17.02 13:20 [ + 1 – ]

Надо было каску носить. Каска бы точно помогла

Дядя Mурад 17.02 14:06 [ + 5 – ]

Туда и дорога, аульной макаке!

Дядя Mурад 17.02 14:15 [ + 7 – ]

Надо бы эти кирпичи разослать по всем таможенным пропускным пунктам и на каждом кирпиче написать - "Вот что ждёт в Питере каждого ишака аульного!"

Тоскливый Дятел 17.02 14:52 [ + -3 – ]

Теряем верных, надежных, преданных людей. Кто теперь будет строить дома, пополнит силы ОДКБ, встанет на защиту нашей Родины?

Ужас ольгинских тварей 17.02 15:50 [ + 2 – ]

квалифицированные специалисты... вот квалифицированные

