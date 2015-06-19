Солистку Мариинского театра Марию Максакову, эмигрировавшую на Украину, исключили из "Единой России"

Оказалось, что у бывшего депутата Госдумы двойное гражданство - России и Германии.

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«Солистку Мариинского театра Марию Максакову, эмигрировавшую на Украину, исключили из "Единой России"»

Тоскливый Дятел 17.02 10:09 [ + -4 – ]

Тщательно нужно проверять кандидатов в члены партии, установить испытательный срок, заставить принести присягу в том что не имеет двойного гражданства, проверить по линии спецслужб. А то набирают разных, а они потом позорят систему.

НЕСТОР 17.02 11:48 [ + 4 – ]

Писала и какала она на всех-наворовала столько,что и внукам останется.

монк-аль-ахри 17.02 12:07 [ + -2 – ]

могла бы и приличнее страну найти, чем фашистская Хохляндия.

Влаd 17.02 12:08 [ + 3 – ]

Госпадя... как она жить то теперь будет... без единой россии ?!

Дядя Mурад 17.02 14:31 [ + 9 – ]

Поняла артистка в какое дерьмо вмазалась! Хотела сама заявление писать о выходе из дурно пахнущей шарашки. Ан, нет её опередили. Исключили скорее из едристов.

Ужас ольгинских тварей 17.02 15:57 [ + 2 – ]

А сколько там в думе ещё депутатов с двойным гражданством осталось?