Солистку Мариинского театра Марию Максакову, эмигрировавшую на Украину, исключили из "Единой России"
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Общество
Тщательно нужно проверять кандидатов в члены партии, установить испытательный срок, заставить принести присягу в том что не имеет двойного гражданства, проверить по линии спецслужб. А то набирают разных, а они потом позорят систему.
Поняла артистка в какое дерьмо вмазалась! Хотела сама заявление писать о выходе из дурно пахнущей шарашки. Ан, нет её опередили. Исключили скорее из едристов.
А сколько там в думе ещё депутатов с двойным гражданством осталось?
"Единая Россия" делает вид, что не знала о двойном гражданстве Максаковой
Секретарь Генерального Совета "Единой России" Сергей Неверов лицемерно возмущается, что сбежавшая на Украину, бывшая депутат от партии и бывшая же любовница криминального авторитета Тюрика Мария Максакова скрыла своё немецкое гражданство. Остальные вожаки стаи тоже возмущены и даже исключили отставную маруху. Дорогим россиянам же предлагают поверить, что ФСБ перед избранием в Госдуму не просвечивает таких кандидатов и не передаёт соответствующую информации руководству. Совсем уже нас за дураков держат и поневоле заставляют задуматься: сколько в парламенте ещё таких "двойников"?
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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... А тварь бородатую - кастрировать и обрить!!!!! (в любой очередности ...) в «"Кавказец" на "Ниве" пытался похитить 15-летнюю девочку на Маршала Казакова»