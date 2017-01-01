В Сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина избивает 30-летнюю прохожую на Бронницкой улице
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Общество
И все мимо идут, и всем пох, зато потом на таких вот страничках будут сленой исходить, и вопить во всю глотку...
Домашнее насилие не является насилием. Уж очень он долго жертву ждал ,чтобы надавать тумаков за неявку ночью домой.
В разборки между двумя лезть не стоит, сами пусть разбираются, кто виноват не разобрать! Кто то рассказывал как шли два парня, навстречу девушка бежит, плачет, за ней парень, что то не поделили, попросила ребят ее защитить, парня наградили тумаками, а девушка которая попросила помочь двух ребят сама же накинулась на своих защитников, так что делайте выводы!!
В любом случае, такое поведение не украшает мужчину. По крайней мере, следовало сделать ему замечание.
... Что может быть циничнее, кощунственнее, мерзопакостнее и гаже, чем то, когда сытая здоровая наглая сволочь бьёт беззащитную, на несколько порядков более слабую женщину???
Только одно ... Хуже и гаже этого - поведение трусливого, зае...анного, рабского, безвольного людского стада, идущего мимо и делающего вид, что ничего не происходит ... Стыдливо прячущего глаза ...
... Тошно ...
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17:01, 14 февраля
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... А тварь бородатую - кастрировать и обрить!!!!! (в любой очередности ...) в «"Кавказец" на "Ниве" пытался похитить 15-летнюю девочку на Маршала Казакова»