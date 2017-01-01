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В Сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина избивает 30-летнюю прохожую на Бронницкой улице

09:13
Тэги: нападения, избиение, адмиралтейский район, травмы, проверка
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Тэги: нападения, избиение, адмиралтейский район, травмы, проверка
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Общество
Обсуждение темы:
«В Сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина избивает 30-летнюю прохожую на Бронницкой улице»
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Неzнайка. 17.02 09:40 [ + 11 ]

И все мимо идут, и всем пох, зато потом на таких вот страничках будут сленой исходить, и вопить во всю глотку...

Просто житель 17.02 09:51 [ + -1 ]

Домашнее насилие не является насилием. Уж очень он долго жертву ждал ,чтобы надавать тумаков за неявку ночью домой.

Иванов1 17.02 11:21 [ + -3 ]

Сложно догадаться. Подкараулил свою бывшую

НЕСТОР 17.02 11:54 [ + -3 ]

Может она его триппером наградипа.

Изя Чемпион Вернулся 17.02 13:11 [ + -5 ]

Бьет значит любит,так гласит древнерасеянская мудрость!

Роман Фомин 17.02 14:02 [ + 1 ]

В разборки между двумя лезть не стоит, сами пусть разбираются, кто виноват не разобрать! Кто то рассказывал как шли два парня, навстречу девушка бежит, плачет, за ней парень, что то не поделили, попросила ребят ее защитить, парня наградили тумаками, а девушка которая попросила помочь двух ребят сама же накинулась на своих защитников, так что делайте выводы!!

Тоскливый Дятел 17.02 14:55 [ + 1 ]

В любом случае, такое поведение не украшает мужчину. По крайней мере, следовало сделать ему замечание.

merlin 17.02 17:00 [ + 1 ]

тварьььь поганая

Инь Порось 17.02 18:06 [ + 2 ]

... Что может быть циничнее, кощунственнее, мерзопакостнее и гаже, чем то, когда сытая здоровая наглая сволочь бьёт беззащитную, на несколько порядков более слабую женщину???
Только одно ... Хуже и гаже этого - поведение трусливого, зае...анного, рабского, безвольного людского стада, идущего мимо и делающего вид, что ничего не происходит ... Стыдливо прячущего глаза ...
... Тошно ...

Инь Порось 17.02 18:18 [ + 0 ]

... Робин Гуда рядом не оказалось ... Их вообще мало ... Они слишком рано умирают ... И, как правило, не своей смертью ...

Всего комментариев - 10

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