Троицу бандитов отдадут под суд за налет на квартиру на Васильевском
18:38, 16 февраля
Тэги: грабеж, разбой, нападения, васильевский остров, прокуратура, суд
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Общество
Обсуждение темы:
«Троицу бандитов отдадут под суд за налет на квартиру на Васильевском»
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Инь Порось 16.02 19:19 [ + 2 – ]
... Укажите национальность нападавших, плиз ...
... Укажите национальность нападавших, плиз ...
Хотя ... И так несложно догадаться ...
... Тоскливый Дятел - Ваш ход ...
Всего комментариев - 2
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