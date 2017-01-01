Троицу бандитов отдадут под суд за налет на квартиру на Васильевском

Злоумышленники связали членов семьи и вынесли имущество на миллион.

Злоумышленники связали членов семьи и вынесли имущество на миллион.



Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. б ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище в особо крупном размере), сообщили в

Установлено, что злоумышленники открыли входную дверь квартиры и напали на проживающую там семью, состоящую из трех человек.

Они нанесли 1 удар ножом в левое предплечье потерпевшему, связали скотчем руки всем членам семьи и потребовали передачи им денежных средств и ценных вещей, находящихся в квартире.



В результате чего обвиняемые похитили деньги и имущество потерпевших на общую сумму более 1 млн рублей.



Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.



Напомним,

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех мужчин.Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. б ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище в особо крупном размере), сообщили в прокуратуре Петербурга.

Установлено, что злоумышленники открыли входную дверь квартиры и напали на проживающую там семью, состоящую из трех человек.Они нанесли 1 удар ножом в левое предплечье потерпевшему, связали скотчем руки всем членам семьи и потребовали передачи им денежных средств и ценных вещей, находящихся в квартире.В результате чего обвиняемые похитили деньги и имущество потерпевших на общую сумму более 1 млн рублей.Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.Напомним, в начале февраля в Калининском районе Петербурга неизвестный злоумышленник совершил разбойное нападение на женщину в ее же квартире. В настоящее время правоохранительные органы занимаются поимкой преступника.







Обсуждение темы: «Троицу бандитов отдадут под суд за налет на квартиру на Васильевском» Инь Порось 16.02 19:19 [ + 2 – ]

... Укажите национальность нападавших, плиз ...

Хотя ... И так несложно догадаться ...

... Тоскливый Дятел - Ваш ход ... AКSМ 3,14d@r 16.02 21:05 [ + 0 – ]

Местная алкашня постаралась Так то.......

Всего комментариев - 2