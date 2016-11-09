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«Депутаты намерены уберечь Ржевский лесопарк от застройки»

Там не чего больше развивать, в сов.времена планировали соединить со Ржевкой Якорную и Партизанскую ул., теперь это место сдали максидому, кто на этом наварился, явно не жители Ржевки.

нет дед Захар...тут скорее всего будет все по другому.Эти дармоеды-депутатишки испугавшись народного негодования постепенно,с помощью садово-парковых служб будут приводить парк в негодность-вырубать здоровые деревья под предлогом их болезней а когда от парка останется 25-30% они сочтут его не представляющим ценность для граждан и уничтожат его остатки-а потом скажут что парк погиб в результате естественных процессов.ну а дальше по накатанной схеме-техника,фундаменты и ..... полетела душа в рай....