Депутаты намерены уберечь Ржевский лесопарк от застройки
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Общество
Иногда правильно мыслят - жаль что редко очень им в голову приходит умные мысли!
Там не чего больше развивать, в сов.времена планировали соединить со Ржевкой Якорную и Партизанскую ул., теперь это место сдали максидому, кто на этом наварился, явно не жители Ржевки.
нет дед Захар...тут скорее всего будет все по другому.Эти дармоеды-депутатишки испугавшись народного негодования постепенно,с помощью садово-парковых служб будут приводить парк в негодность-вырубать здоровые деревья под предлогом их болезней а когда от парка останется 25-30% они сочтут его не представляющим ценность для граждан и уничтожат его остатки-а потом скажут что парк погиб в результате естественных процессов.ну а дальше по накатанной схеме-техника,фундаменты и ..... полетела душа в рай....
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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