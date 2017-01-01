Обсуждение темы:

«Эксперты назвали самые популярные у угонщиков районы Петербурга (фото)»

Например в некоторых странах, стоит просто сесть в чужую машину, как срок немалый себе обеспечил. И не надо "бла-бла-бла...", типа случайно, не знал и прочие оправдания.Некоторые автомобилисты и дверь не закрывают. Угонщики, не желая получить немалый срок, просто, не угоняют чужие авто.