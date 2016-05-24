«Выставка работ Сальвадора Дали пройдет в петербургском Музее Фаберже »

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Общество
жизнь в современном Питере - сплошной сюрреализм. У меня в подъезде живёт таджик. Переехал в Россию ещё в 1970-х. Женат на русской. Обожает ловить рыбу в Финском заливе с надувной лодки на мотыля. Вот это - реальный сюрр! На ближайшем рынке другой таджик торгует марокканской картошкой. Это тоже сюрр. Ехал я как-то в маршрутке, в центре Питера. Классическая архитектура. Дождь. Бритый налысо водитель азиат. Чистый моджахед. Но при этом в маршрутке звучала музыка Вивальди и Скалате. Вот это ещё тот сюрр! Дали нервно курит в сторонке от зависти!
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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