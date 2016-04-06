Суд в Петербурге приговорил к семи годам тюрьмы наемника сирийской "Аль-Каиды"

Россиянин уехал на войну в апреле 2015 года.

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Обсуждение темы:

«Суд в Петербурге приговорил к семи годам тюрьмы наемника сирийской "Аль-Каиды"»

НЕСТОР 16.02 17:30 [ + 4 – ]

В порядочной стране за такие дела вешают.

Panzer 16.02 17:36 [ + 0 – ]

Боевиков из ДНРа тоже всех посодют?

ДeдЗахаp 16.02 18:11 [ + 9 – ]

Сама же едрисня их аульных и приглашает "поднимать экономику". Превращают некогда Культурную Столицу, в аульские поселения!

Йeти 16.02 19:22 [ + 7 – ]

Чем в дела Сирии нос совать - лучше бы дома порядок навели! С кризисом, нищетой и ценами до потолка, боролись! Создай рабочие места, достойно оплачиваемые. Возрождай сельское хоз-во! Да, мало ли дел в стране? Вояки едрисьи долбанутые!

Ужас ольгинских тварей 16.02 20:51 [ + 4 – ]

россиянин...