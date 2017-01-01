Таксист из Киргизии пропал в Пушкине
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Общество
Променял служебное авто, на более престижное. То, бишь на ишака с арбой. И уехал в родной аул. Там и работает, долбанутый, наш дятел!
... Странно, что до сих пор не появился комментарий дятла с призывом бросить все силы полиции города ("всю свою конницу, всю свою рать") на поиски "несчастного мигранта" ...
Господин дятел, где вы есть?
Почему мне приходится писать за вас комментарии?
а чего непонятного, в Киргизии все улицы 100 пудово не так, как в Пушкине, вот киргиз и заблудился.
Вот так подработнул? Семья то теперь печалится ни денег ни кормильца.
Не стыдно зубы то скалить над нечасным? Эх дождётся ли семья добытчика?
Надеюсь, что начальник ГУВД, как и я, до сих пор не спит, принимает меры. Необходимо поднять все наличные силы, ОМОН, СОБР и найти пропавшего мигранта. Обратиться за помощью к Росгвардии. Не спит, тоскует жена, переживает младший брат. Какой позор: в центре культурной Европы пропадает приезжий человек.
... А может имеет гораздо больше смысла поднять все наличные силы, ОМОН, СОБР и найти (с последующей обработкой дубинками, электрошокерами и берцами по почкам) бородатого нелюдя, пытавшегося сегодня затащить в "Ниву" малолетнюю девчонку? Обратиться за помощью к Росгвардии. Какой позор: в центре культурной Европы всякая нечисть средь бела дня пытается похитить ребёнка!
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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