Таксист из Киргизии пропал в Пушкине

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«Таксист из Киргизии пропал в Пушкине »

Йeти 16.02 16:53 [ + 5 – ]

Променял служебное авто, на более престижное. То, бишь на ишака с арбой. И уехал в родной аул. Там и работает, долбанутый, наш дятел!

Инь Порось 16.02 19:25 [ + 3 – ]

... Странно, что до сих пор не появился комментарий дятла с призывом бросить все силы полиции города ("всю свою конницу, всю свою рать") на поиски "несчастного мигранта" ...

Господин дятел, где вы есть?

Почему мне приходится писать за вас комментарии?

Hиф-Hиф 16.02 19:33 [ + 3 – ]

а чего непонятного, в Киргизии все улицы 100 пудово не так, как в Пушкине, вот киргиз и заблудился.

AКSМ 3,14d@r 16.02 21:21 [ + -4 – ]

Вот так подработнул? Семья то теперь печалится ни денег ни кормильца.

AКSМ 3,14d@r 16.02 21:23 [ + -4 – ]

Не стыдно зубы то скалить над нечасным? Эх дождётся ли семья добытчика?

Тоскливый Дятел 16.02 22:54 [ + -3 – ]

Надеюсь, что начальник ГУВД, как и я, до сих пор не спит, принимает меры. Необходимо поднять все наличные силы, ОМОН, СОБР и найти пропавшего мигранта. Обратиться за помощью к Росгвардии. Не спит, тоскует жена, переживает младший брат. Какой позор: в центре культурной Европы пропадает приезжий человек.