В Выборге двое пьяных мужчин угнали чужие "Жигули" и улетели на них в кювет на глазах у сотрудников ДПС

Легковушка врезалась в столб и вылетела за пределы дороги.

Легковушка врезалась в столб и вылетела за пределы дороги.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 15 февраля около полуночи на Приморской улице в Выборге двое пьяных граждан похитили автомобиль ВАЗ-2104, принадлежащий 50-летнему местному жителю.



Буквально через несколько минут на этой же улице злоумышленник, который находился за рулем угнанной машины, не справился с управлением и врезался в столб, после чего машина съехала в кювет. Все это произошло на глазах у инспекторов ДПС.



Заметив полицейских, преступники выбежали из машины и попытались скрыться, но были задержаны стражами порядка. Похитителями чужой машины оказались двое жителей Светогорска, в возрасте 27 и 25 лет, старший из них ранее неоднократно судим за кражи и незаконное хранение наркотиков. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Полицейским задержанные пояснили, что угнали машину, чтобы из Выборга ночью добраться домой.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Один из подозреваемых задержан на основании статьи 91 УПК РФ, второй отпущен под подписку о невыезде.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В ночь на среду сотрудники полиции Выборгского района Ленинградской области задержали двух нетрезвых мужчин, которые незадолго до этого похитили чужой автомобиль, а затем попали на нем в ДТП.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 15 февраля около полуночи на Приморской улице в Выборге двое пьяных граждан похитили автомобиль ВАЗ-2104, принадлежащий 50-летнему местному жителю.Буквально через несколько минут на этой же улице злоумышленник, который находился за рулем угнанной машины, не справился с управлением и врезался в столб, после чего машина съехала в кювет. Все это произошло на глазах у инспекторов ДПС.Заметив полицейских, преступники выбежали из машины и попытались скрыться, но были задержаны стражами порядка. Похитителями чужой машины оказались двое жителей Светогорска, в возрасте 27 и 25 лет, старший из них ранее неоднократно судим за кражи и незаконное хранение наркотиков. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Полицейским задержанные пояснили, что угнали машину, чтобы из Выборга ночью добраться домой.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Один из подозреваемых задержан на основании статьи 91 УПК РФ, второй отпущен под подписку о невыезде.Напомним, ранее мы писали о том, что любитель пьяной езды угнал свое авто со штрафстоянки и попал в ДТП на севере Петербурга.





