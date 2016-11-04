Тысяча фанатов поддержит "Зенит" в Брюсселе на матче с "Андерлехтом"

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Обсуждение темы:

«Тысяча фанатов поддержит "Зенит" в Брюсселе на матче с "Андерлехтом"»

Тоскливый Дятел Терпило 16.02 15:59 [ + -3 – ]

Не в коня корм. Нет сыгранности состава, быть Зениту сегодня биту со счетом 2:0.