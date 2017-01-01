Прокуратура вступилась за петербурженку, которую не захотели взять в охранники

Гендиректора ЧОП обвинили в дискриминации по половому признаку.

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Обсуждение темы:

«Прокуратура вступилась за петербурженку, которую не захотели взять в охранники»

Тоскливый Дятел Терпило 16.02 16:01 [ + -6 – ]

Правильно, дискриминация полов в наше время недопустима. Если женщина штангу поднимает, почему бы ей не заняться охранной деятельностью.

НЕСТОР 16.02 17:36 [ + 2 – ]

Сейчас бабы пошли с яйцами,всё могут.