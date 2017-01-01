«Пьяный мужчина избил женщину-фельдшера скорой помощи в общежитии на Ткачей»

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Общество
Незнайка, Вы не могли бы пояснить значение слова "синяя вата"? Хотел бы внести его в свой словарь ненормативной лексики. Заранее благодарю. И, на всякий случай, слово заипать.
Я даже не знаю что Вам ответить, у меня лично от Ваших коментов колики начались, и на смех тянет...По тебе цирк Вернадского давно плачет...
Незнайка,грех над убогой птицей пивнем, смеяться,Вот съездит на пряжку, подлечится, успокоится, умишка ей санитары дадут, через задние ворота. Поймёт что не дятел, а петух-терпило. Войдёт в ум и не будет юродствовать.
... Надеюсь, в КПЗ с ним поработают ... И дубинками, и черенком, и бутылкой из-под шампанского ...
Не гуманно??? Жестоко???
А не надо бить беззащитных женщин!!!
Пусть на своей шкуре прочувствует!!!!!
И думать будет в следующий раз!!!!!
Поставить обеих на учёт как алкашню и психов. Лишить дееспособности, отобрать права и направить на принудительное лечение.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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