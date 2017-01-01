Пьяный мужчина избил женщину-фельдшера скорой помощи в общежитии на Ткачей

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«Пьяный мужчина избил женщину-фельдшера скорой помощи в общежитии на Ткачей»

Неzнайка. 16.02 14:51 [ + 11 – ]

Как заипала эта синяя вата!

Тоскливый Дятел Терпило 16.02 15:17 [ + -8 – ]

Незнайка, Вы не могли бы пояснить значение слова "синяя вата"? Хотел бы внести его в свой словарь ненормативной лексики. Заранее благодарю. И, на всякий случай, слово заипать.

Неzнайка. 16.02 15:28 [ + 6 – ]

Я даже не знаю что Вам ответить, у меня лично от Ваших коментов колики начались, и на смех тянет...По тебе цирк Вернадского давно плачет...

Йeти 16.02 16:47 [ + 3 – ]

Незнайка,грех над убогой птицей пивнем, смеяться,Вот съездит на пряжку, подлечится, успокоится, умишка ей санитары дадут, через задние ворота. Поймёт что не дятел, а петух-терпило. Войдёт в ум и не будет юродствовать.

Инь Порось 16.02 19:31 [ + 3 – ]

... Надеюсь, в КПЗ с ним поработают ... И дубинками, и черенком, и бутылкой из-под шампанского ...

Инь Порось 16.02 19:45 [ + 4 – ]

Не гуманно??? Жестоко???

А не надо бить беззащитных женщин!!!

Пусть на своей шкуре прочувствует!!!!!

И думать будет в следующий раз!!!!!

махоня 16.02 20:31 [ + -4 – ]

Поставить обеих на учёт как алкашню и психов. Лишить дееспособности, отобрать права и направить на принудительное лечение.

AКSМ 3,14d@r 16.02 21:27 [ + -3 – ]

Может заслужила? Не знавши не надо судить.