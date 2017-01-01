На бульваре Красных Зорь неизвестный битой избил 17-летнюю студентку

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«На бульваре Красных Зорь неизвестный битой избил 17-летнюю студентку»

Тоскливый Дятел Терпило 16.02 15:58 [ + -8 – ]

Ночное рандеву на бульваре Зорь...

НЕСТОР 16.02 17:38 [ + -1 – ]

Больше болтаться по ночам не будет.

Инь Порось 16.02 19:29 [ + 2 – ]

Храбрый джигит??? Бесстрашный азиат??? Их почерк ...

Девчонки, ночью по городу ходить нельзя!!!! Тем более одной!!!!

Или вы не понимаете - в окружении каких "благородных рыцарей" мы живём????

SCORPION69 16.02 20:25 [ + 3 – ]

чурка и так понятно жаль что дятел там не был получил точно по жбану

