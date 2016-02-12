«Смольный разрешил оппозиции провести митинг в годовщину убийства Немцова»

Накануне второй годовщины убийства политика Бориса Немцова в Петербурге пройдет митинг памяти оппозиционера, сообщил сопредседатель ПАРНАС Андрей Пивоваров.По его словам, Смольный согласовал митинг на Марсовом поле на 3 тысячи человек, он состоится в 14 часов 26 февраля, передает «Фонтанка.ру». До места его участники намерены организованно добираться от метро "Горьковская", но без атрибутики и аппаратуры – шествие в Смольном не согласовали."Вместо политической символики на прогулку оргкомитет митинга предлагает взять с собой портреты и фотографии Бориса Немцова, а также государственную символику в виде флагов Российской Федерации. На самом митинге ограничений по флагам и политической символике не планируется, кроме символики запрещённых законодательством России организаций", – уточнил Пивоваров.Организаторами акции памяти Бориса Немцова выступили: движения "Солидарность", "Открытая Россия", "Весна", а также партии ПАРНАС, "Яблоко" и "Демократический выбор", коалиция "Демократический Петербург".Борис Немцов - российский политик, с 1991 по 1997 годы занимавший пост губернатор Нижегородской области, министра топлива и энергетики (апрель — ноябрь 1997), вице-премьера правительства РФ (1997—1998). Немцов - основатель фракции «Союз правых сил» в Думе, депутат Ярославской областной думы (шестого созыва, с 8 сентября 2013 года до момента убийства). Также - один из создателей и лидеров движения «Солидарность», член Координационного совета российской оппозиции, учёный-физик, кандидат физико-математических наук, автор более 60 научных работ.В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы Заур Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шагит Губашевы. Заказчик преступления так до сих пор и не назван.