Милонов публично извинился за антисемитские высказывания. Вишневский извинения не принял
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Общество
Радужного давно пора обследовать. Степень неадекватности депутата зашкаливает.
Искренне извинятся эта фигня не умеет.
Гордыня до добра не доведет. Государственный деятель такого ранга принес извинения, а их не принимают. Может быть он желает, чтобы Виталий Валентинович сто раз на колени пред ними встал.
16.02 15:14 Читать тебя умора просто...Ты бутират вместа чая пьешь? Такую юхню несешь, писец просто...
я бы тоже не принял. пусть рыжий пидр сначала перед католиками извинится, он же долго в этой конфессии состоял, потом перед либерастами, он их просто предал, когда запахло гешефтом, перед геями - он в их лиге так долго состоял. Платить по счетам пора, Виталина со штопаным дуплом!
НЕСТОР, Милонов не просто жид, он опущенный жид. Ничего удивительного. Раз состоит в едрисей партии и заседает в госдуре. Там вся едрисня такая! Не зря по уровню жизни занимаем последнее место в мире и всегда у нас нищета и кризис в стране!,
И, кстати, если предков пигидия сварили в котлах, пусть даже и не депутат Вишневский , то как тогда сам пигидий появился?
Я и мои друзья за Милонова. Уважаем его. Наш он по духу и образу.Чего на него ополчились то? Был гомик, стал противником ихним. Понимать надо.
16.02 21:17 будет вам известно что бывших геев не бывает! Как не бывает бывших преступников! За всё надо платить! Жизнь за всё спросит!
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17:01, 14 февраля
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