Милонов публично извинился за антисемитские высказывания. Вишневский извинения не принял

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«Милонов публично извинился за антисемитские высказывания. Вишневский извинения не принял»

dexter 16.02 14:49 [ + 6 – ]

Радужного давно пора обследовать. Степень неадекватности депутата зашкаливает.

Искренне извинятся эта фигня не умеет.

Неzнайка. 16.02 14:55 [ + 7 – ]

Спужалась гнида рыжая...

Тоскливый Дятел Терпило 16.02 15:14 [ + -11 – ]

Гордыня до добра не доведет. Государственный деятель такого ранга принес извинения, а их не принимают. Может быть он желает, чтобы Виталий Валентинович сто раз на колени пред ними встал.

Неzнайка. 16.02 15:25 [ + 7 – ]

16.02 15:14 Читать тебя умора просто...Ты бутират вместа чая пьешь? Такую юхню несешь, писец просто...

монк-аль-ахри 16.02 16:56 [ + 1 – ]

я бы тоже не принял. пусть рыжий пидр сначала перед католиками извинится, он же долго в этой конфессии состоял, потом перед либерастами, он их просто предал, когда запахло гешефтом, перед геями - он в их лиге так долго состоял. Платить по счетам пора, Виталина со штопаным дуплом!

НЕСТОР 16.02 17:41 [ + 8 – ]

Милонов сам жид.

Йeти 16.02 17:48 [ + 3 – ]

НЕСТОР, Милонов не просто жид, он опущенный жид. Ничего удивительного. Раз состоит в едрисей партии и заседает в госдуре. Там вся едрисня такая! Не зря по уровню жизни занимаем последнее место в мире и всегда у нас нищета и кризис в стране!,

Hиф-Hиф 16.02 19:28 [ + 1 – ]

А в каком месте пигидий произнес слово "извините"? Я не вижу.

Hиф-Hиф 16.02 19:30 [ + 1 – ]

И, кстати, если предков пигидия сварили в котлах, пусть даже и не депутат Вишневский , то как тогда сам пигидий появился?

AКSМ 3,14d@r 16.02 21:17 [ + -4 – ]

Я и мои друзья за Милонова. Уважаем его. Наш он по духу и образу.Чего на него ополчились то? Был гомик, стал противником ихним. Понимать надо.

Йeти 16.02 22:29 [ + 5 – ]

16.02 21:17 будет вам известно что бывших геев не бывает! Как не бывает бывших преступников! За всё надо платить! Жизнь за всё спросит!