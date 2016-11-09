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«Из магазина Tiffani на Петроградке хромой вор вынес сейф с выручкой»

монк-аль-ахри, всех инвалидов едрисня ЖКХушная лишила льгот на все коммунальные услуги. Вот и приходится, самим промышлять и выживать!