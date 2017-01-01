Грудная девочка умерла у немолодых родителей в квартире на Карпинского

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Обсуждение темы:

«Грудная девочка умерла у немолодых родителей в квартире на Карпинского»

Тоскливый Дятел Терпило 16.02 13:02 [ + -3 – ]

Возраст родителей ни при чем. Можно и в 60 лет родить благополучно. Знать, злой рок.

Всезнайка 16.02 15:36 [ + 3 – ]

Жаль малыша и сочувствую родителям(((А вдруг женщина больше не сможет родить и это была единственная радость?(((

zorro 16.02 15:53 [ + 3 – ]

Соболезнования родителям.