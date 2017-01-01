Снегоход за 560 тысяч угнали у помощника ректора Гидрометеорологического университета

Злоумышленники пробрались на дачу вузовского работника в Ленобласти.

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«Снегоход за 560 тысяч угнали у помощника ректора Гидрометеорологического университета»