Мужчина и 6-летний ребенок оказались в больнице после тройного ДТП на встречке в Ленобласти

Авария произошла на трассе М-10.

Авария произошла на трассе М-10.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 15 февраля около 15.30 на трассе "Россия" в районе поселка Ушаки. Водитель Audi 100 вылетел на встречную полосу и спровоцировал столкновение с Chevrolet и Niva.



По данным полиции, помощь врачей потребовалась троим, двоих пришлось госпитализировать. С травмами средней степени тяжести в больнице оказались водитель "Ауди" и его 6-летний пассажир. По факту ДТП проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне днем в Тосненском районе Ленинградской области на трассе М-10 произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии травмы получили три человека, в том числе маленький ребенок.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 15 февраля около 15.30 на трассе "Россия" в районе поселка Ушаки. Водитель Audi 100 вылетел на встречную полосу и спровоцировал столкновение с Chevrolet и Niva.По данным полиции, помощь врачей потребовалась троим, двоих пришлось госпитализировать. С травмами средней степени тяжести в больнице оказались водитель "Ауди" и его 6-летний пассажир. По факту ДТП проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что два человека оказались в больнице после ДТП на Таллинском шоссе в Ленобласти.





