В День влюбленных 40-летний пьяный мужчина надругался над 20-летней девушкой в Изваре
- Крем от геморроя «Здоров»
- "Зенит" проиграл "Андерлехту" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы: 2 – 0 (видео)
- В Ленобласти двое мужчин избили кулаками и топором своего недруга, вывезли в лес и оставили там умирать
- Открытие в лечении варикоза
- Задушенного рабочего нашли в цеху завода в Московском районе
- Троицу бандитов отдадут под суд за налет на квартиру на Васильевском
- Депутаты намерены уберечь Ржевский лесопарк от застройки
- Эксперты назвали самые популярные у угонщиков районы Петербурга (фото)
- Выставка работ Сальвадора Дали пройдет в петербургском Музее Фаберже
- Суд в Петербурге приговорил к семи годам тюрьмы наемника сирийской "Аль-Каиды"
- Наряд ДПС попал в аварию на трамвайных путях проспекта Энгельса (фото)
- Мужчина и 6-летний ребенок оказались в больнице после тройного ДТП на встречке в Ленобласти
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
врет поди у малолеток только ветер в башке и лишь бы бабла срубить,кстати тут такое видно и было типа не сошлись в цене
... Вспорола бы заточкой брюхо этому уроду ... Вместе с яйцами ... И подох бы в мучениях ... Девчонку жаль не научили, что нельзя расставаться с заточкой - ни днём, ни ночью ...
... Зато точно знаю, что буду дарить всем знакомым девушкам на 8 марта ....
... А что дело возбудили уголовное - хорошо, конечно ...
Да только если ты идёшь по следу зверя - значит ты уже, увы, опоздал ...
Служители закона понимают, что не в силах укротить преступность. Тем не менее, они с упорством, достойным лучшего применения, призывают граждан ни в коем случае не вооружаться.
Только вот - какой смысл соблюдать требования закона, неспособного защитить старика-пенсионера от наркомана, отбирающего у него пенсию? Какой смысл в законе, лишающем подростка возможности защититься от садиста-убийцы? Какой смысл в законе, отдающем хрупкую девчушку на растерзание банде озверевших насильников?
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
17:01, 14 февраля
на новости