В День влюбленных 40-летний пьяный мужчина надругался над 20-летней девушкой в Изваре

Обсуждение темы:

«В День влюбленных 40-летний пьяный мужчина надругался над 20-летней девушкой в Изваре»

Hивви Хуп 16.02 20:20 [ + -6 – ]

ставлю +

SCORPION69 16.02 20:23 [ + 0 – ]

врет поди у малолеток только ветер в башке и лишь бы бабла срубить,кстати тут такое видно и было типа не сошлись в цене

AКSМ 3,14d@r 16.02 21:01 [ + -5 – ]

Соглашусь с Нивви 3,14...., дятлом. Всё верно плюснула.

монк-аль-ахри 16.02 21:07 [ + 0 – ]

я таки не понял - у кого вышел день влюблённых. у него? у неё?

Hиф-Hиф 16.02 23:03 [ + 0 – ]

а может это любоффф?





Типа "тебе уже 18 мне всего 36" (С)?

Инь Порось 16.02 23:38 [ + 2 – ]

... Вспорола бы заточкой брюхо этому уроду ... Вместе с яйцами ... И подох бы в мучениях ... Девчонку жаль не научили, что нельзя расставаться с заточкой - ни днём, ни ночью ...



... Зато точно знаю, что буду дарить всем знакомым девушкам на 8 марта ....

Инь Порось 16.02 23:41 [ + 2 – ]

... А что дело возбудили уголовное - хорошо, конечно ...

Да только если ты идёшь по следу зверя - значит ты уже, увы, опоздал ...

