В Ленобласти двое мужчин избили кулаками и топором своего недруга, вывезли в лес и оставили там умирать

Оба подозреваемых в убийстве задержаны.

Оба подозреваемых в убийстве задержаны.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла год назад, в феврале 2016-го, на одной из улиц в поселке Сиверский в Гатчинском районе. Двое подозреваемых вступили в конфликт с 34-летним мужчиной.



В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений мужчины нанесли своему оппоненту множественные удары кулаками, а также топором и иным твердым предметом. После совершения преступления подозреваемые, с целью сокрытия преступления, насильно посадили потерпевшего в автомобиль и вывезли его в лесной массив в указанном поселке, где впоследствии он и был обнаружен без признаков жизни.



"В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц)", - отметили в ведомстве.



Напомним,

Накануне сотрудники правоохранительных органов Выборгского района Ленинградской области задержали 31-летнего мужчину, который находился в международном розыске по подозрению в убийстве. Ранее по данному уголовному делу был задержан 30-летний мужчина.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла год назад, в феврале 2016-го, на одной из улиц в поселке Сиверский в Гатчинском районе. Двое подозреваемых вступили в конфликт с 34-летним мужчиной.В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений мужчины нанесли своему оппоненту множественные удары кулаками, а также топором и иным твердым предметом. После совершения преступления подозреваемые, с целью сокрытия преступления, насильно посадили потерпевшего в автомобиль и вывезли его в лесной массив в указанном поселке, где впоследствии он и был обнаружен без признаков жизни."В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц)", - отметили в ведомстве.Напомним, в Беломорске задержали мужчину, который в начале февраля зарезал своего знакомого и украл его вещи.





