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Полиция арестовала иностранца, сбившего человека в центре Петербурга и скрывшегося

11:43, 16 февраля
Тэги: дтп, авто, пешеходы, задержания, центр, мигранты
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Тэги: дтп, авто, пешеходы, задержания, центр, мигранты
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Общество
Обсуждение темы:
«Полиция арестовала иностранца, сбившего человека в центре Петербурга и скрывшегося»
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Тоскливый Дятел Терпило 16.02 11:52 [ + -3 ]

Возможно, в сопрдельной республике принято так оставлять.

Всего комментариев - 1

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