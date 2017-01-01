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«Дорожный конфликт на Полюстровском: водитель "Хаммера" обстрелял "Шевроле"»

Тоскливый Дятел Терпило 16.02 12:30 [ + -10 – ]

На Хаммерах ездят необыкновенные люди, имеющие лицензии на отстрел. Не даром у него номер на 001 начинается. Не надо было дергать зверя за хвост и заставлять тигра скалить зубы. Пусть радуется, что в живых оставили.