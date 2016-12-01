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« В Петергофе обнаружилась еще одна школьница, попавшаяся на шантаж извращенца из соцсетей»

Тоскливый Дятел Терпило 16.02 11:46 [ + -5 – ]

Мне казалось, что у девочки в этом возрасте уже есть, по крайней мере, чувство стыдливости, если не разума, чтобы не сниматься в обнаженном виде и тем более, не рассылать такие неподобающие приличиям фото малознакомым, да и вообще хорошо знакомым людям. Мне кажется, эти проблемы полового воспитания школа, семья и общество должны взять под усиленный контроль.