"Кавказец" на "Ниве" пытался похитить 15-летнюю девочку на Маршала Казакова
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Общество
Чушь какая-то! Уважающий себя горец на Ниву никогда не сядет. Эти люди ездят на дорогих иномарках, ведут себя подчеркнуто степенно и никогда не позволят себе непристойного поведения по отношению к женщине, тем более ребенку. Испугалась конечно девочка, ведь кавказцами пугают сейчас на каждом углу. А черная борода может быть у любого, даже у Всезнайки.
Простите пожалуйста, Незнайка за мою неосведомленность. Просто Всезнайка меня на х..й послал, когда я ссылку у него, т.е. у теперь у нее попросил. Вот я и подумал, что женщина не может так нецензурно выражаться.
оккупанты в нашу страну завозятся с одной целью: убивать, насиловать, грабить, воровать, продавать наркотики
Жоре бакинскому спасибо.
... Девчонка - молодец!!!!!!!!!!! Кроме нас самих никто нас никогда не защитит!!!!!! (Дятел бы, например, точно просто прошёл бы мимо и спрятал глаза ...)
... А тварь бородатую - кастрировать и обрить!!!!! (в любой очередности ...)
-15-летнюю ученицу восьмого класса
второгодница? В эти года уже школу заканчивают.
Может он от неё отбивался, а она к нему влезть в машину хотела? Всё надо разобраться?
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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