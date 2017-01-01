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"Кавказец" на "Ниве" пытался похитить 15-летнюю девочку на Маршала Казакова

11:14, 16 февраля
Тэги: похищение, дети, кировский район, поиск, авто
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Тэги: похищение, дети, кировский район, поиск, авто
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Общество
Обсуждение темы:
«"Кавказец" на "Ниве" пытался похитить 15-летнюю девочку на Маршала Казакова»
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Тоскливый Дятел Терпило 16.02 11:32 [ + -11 ]

Чушь какая-то! Уважающий себя горец на Ниву никогда не сядет. Эти люди ездят на дорогих иномарках, ведут себя подчеркнуто степенно и никогда не позволят себе непристойного поведения по отношению к женщине, тем более ребенку. Испугалась конечно девочка, ведь кавказцами пугают сейчас на каждом углу. А черная борода может быть у любого, даже у Всезнайки.

12345 16.02 11:43 [ + 8 ]

Очевидно, есть горцы, которые себя не очень уважают.

Тоскливый Дятел Терпило 16.02 11:50 [ + -11 ]

Простите пожалуйста, Незнайка за мою неосведомленность. Просто Всезнайка меня на х..й послал, когда я ссылку у него, т.е. у теперь у нее попросил. Вот я и подумал, что женщина не может так нецензурно выражаться.

Изя Чемпион Вернулся 16.02 11:58 [ + -7 ]

В красную комнату хотел отвезти

толерант 16.02 12:25 [ + 12 ]

оккупанты в нашу страну завозятся с одной целью: убивать, насиловать, грабить, воровать, продавать наркотики

Andrey Ivanov 16.02 13:29 [ + 10 ]

Жоре бакинскому спасибо.

Дядя Мурат 16.02 14:16 [ + -10 ]

Сказочники

НЕСТОР 16.02 17:47 [ + 8 ]

Мерзопакостный народец кавказцы.

Инь Порось 16.02 19:35 [ + 6 ]

... Девчонка - молодец!!!!!!!!!!! Кроме нас самих никто нас никогда не защитит!!!!!! (Дятел бы, например, точно просто прошёл бы мимо и спрятал глаза ...)
... А тварь бородатую - кастрировать и обрить!!!!! (в любой очередности ...)

махоня 16.02 20:27 [ + -4 ]

-15-летнюю ученицу восьмого класса
второгодница? В эти года уже школу заканчивают.

AКSМ 3,14d@r 16.02 21:45 [ + -6 ]

Может он от неё отбивался, а она к нему влезть в машину хотела? Всё надо разобраться?

бармалей 16.02 22:01 [ + 3 ]

кавказца изловить и посадить к гразовскому в камеру-пусть чпокают друг дружку.

Всего комментариев - 12

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