«На Искровском "Фиат Дукато" насмерть сбил 74-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте (фото)»

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Общество
Сама себе пешеходиха старая злобная буратина.
Поделом!
Пенсионный фонд не резиновый. Кому-то теперь больше достанется.
Мне кажется, если бы даже она дошла до перехода, все равно бы сбили. В нашем городе очень низкая культура вождения.
сбили бы и правильно сделали. Ибо НПП не панацея от сбития. Это всего лишь место, где пешеход ОБЯЗАН переходить дорогу, и нигде иначе. Но переходить не всегда, а только при отсутствии опасности. Раз сбили, значит, опасность была, значит, нех было переходить, значит, поделом!
Согласен Ниф-Ниф. Даже если горит разрешающий сигнал светофора, необходимо убедиться, что водители вас пропускают и тогда начинать переход.
https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_5966189&z=video-63758929_456252795%2F399288718c07bca032%2Fpl_post_-68471405_5967780
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17:01, 14 февраля
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