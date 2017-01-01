На Искровском "Фиат Дукато" насмерть сбил 74-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте (фото)

До пешеходного перехода она не дошла буквально 60 метров.

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«На Искровском "Фиат Дукато" насмерть сбил 74-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте (фото)»

Hиф-Hиф 16.02 11:03 [ + -2 – ]

Сама себе пешеходиха старая злобная буратина.

Поделом!

Пенсионный фонд не резиновый. Кому-то теперь больше достанется.

ДeдЗахаp 16.02 11:05 [ + 6 – ]

Это не моя тема. Сейчас явится Ниф-Ниф и объяснит параграфы ДД!

ДeдЗахаp 16.02 11:06 [ + 6 – ]

Вот ведь, угадал в саму. точку.

Тоскливый Дятел Терпило 16.02 11:11 [ + -4 – ]

Мне кажется, если бы даже она дошла до перехода, все равно бы сбили. В нашем городе очень низкая культура вождения.

Hиф-Hиф 16.02 11:17 [ + -1 – ]

сбили бы и правильно сделали. Ибо НПП не панацея от сбития. Это всего лишь место, где пешеход ОБЯЗАН переходить дорогу, и нигде иначе. Но переходить не всегда, а только при отсутствии опасности. Раз сбили, значит, опасность была, значит, нех было переходить, значит, поделом!

Тоскливый Дятел Терпило 16.02 11:54 [ + -2 – ]

Согласен Ниф-Ниф. Даже если горит разрешающий сигнал светофора, необходимо убедиться, что водители вас пропускают и тогда начинать переход.