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«На Большом Сампсониевском "Ауди" на скорости "завалила" кондитерский грузовик (фото)»

цитата

"завалила"

конец цитаты



Редакция!

У вас " "завалила" " в кавычках, в оригинале "завалила" без кавычек. Кто из вас врет? Где правда?