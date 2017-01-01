Ночью на Дальневосточном проспекте водитель БМВ подстрелил азиата
10:19, 16 февраля
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Общество
Обсуждение темы:
«Ночью на Дальневосточном проспекте водитель БМВ подстрелил азиата»
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ДeдЗахаp 16.02 10:32 [ + 14 – ]
Жаль, что не на смерть пристрелил макаку азиатскую! Что обезьяна шастала в час ночи? Ясно дело, что что то украсть или наркотик переносила в своём заду вонючем.
Тоскливый Дятел Терпило 16.02 11:05 [ + -10 – ]
Это как ночное сафари на людей. Мигрантам опасно передвигаться в одиночку, необходимо только группой.
Неzнайка. 16.02 16:58 [ + 7 – ]
Интересно почему удалили мой коммент?
Интересно почему удалили мой коммент?
Написал как есть, что псина брешет, скорее всего хотел напасть на кого то но получил отпор. Поделом кишко..бу аульному!
Всего комментариев - 7
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Жаль, что не на смерть пристрелил макаку азиатскую! Что обезьяна шастала в час ночи? Ясно дело, что что то украсть или наркотик переносила в своём заду вонючем. в «Ночью на Дальневосточном проспекте водитель БМВ подстрелил азиата»
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