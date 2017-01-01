Ночью на Дальневосточном проспекте водитель БМВ подстрелил азиата

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«Ночью на Дальневосточном проспекте водитель БМВ подстрелил азиата»

ДeдЗахаp 16.02 10:32 [ + 14 – ]

Жаль, что не на смерть пристрелил макаку азиатскую! Что обезьяна шастала в час ночи? Ясно дело, что что то украсть или наркотик переносила в своём заду вонючем.

Тоскливый Дятел Терпило 16.02 11:05 [ + -10 – ]

Это как ночное сафари на людей. Мигрантам опасно передвигаться в одиночку, необходимо только группой.

mula2 16.02 11:33 [ + 6 – ]

Очень хорошо !!!

толерант 16.02 12:20 [ + 9 – ]

попытка самоубийства

НЕСТОР 16.02 14:30 [ + 5 – ]

Жаль не прибил.

Неzнайка. 16.02 16:58 [ + 7 – ]

Интересно почему удалили мой коммент?

Написал как есть, что псина брешет, скорее всего хотел напасть на кого то но получил отпор. Поделом кишко..бу аульному!