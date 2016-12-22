Муж солистки Мариинского театра и бывший депутат Госдумы объявлен в федеральный розыск

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«Муж солистки Мариинского театра и бывший депутат Госдумы объявлен в федеральный розыск»

Тоскливый Дятел Терпило 16.02 10:18 [ + -4 – ]

Предлагаю осудить гнусный поступок отщепенца. И поставить на вид СКР: в 2010 мошенничал, а обвинение только сейчас. Энергичнее надо работать, товарищи.

ДeдЗахаp 16.02 10:38 [ + 6 – ]

Едристам бы хотелось, чтобы Вороненков принял гражданство хероя кадырки и служил ему верой и правдой? Насчёт Украины скажу? Русь, Белорусь и Украина - славянские народы, должны быть навеки вместе!

Hиф-Hиф 16.02 10:41 [ + 0 – ]

цитата

На их свадьбе пел тогдашний спикер Сергей Нарышкин.



конец цитаты



Только пел? А почему не плясал?



Ибо сказано до нас : "свадьба пела И ПЛЯСАЛА".

Выясните это важное обстоятельство.

ДeдЗахаp 16.02 10:45 [ + 6 – ]

Насчет мошеничества? Не знаю можно ли верить едрисне лживой? Они с рабом галерным нам врут без зазрения совести с 2002 го года? У народа нет веры им! Почему то едриста генералишку сердюкова с васильевой (роднёй Медведева) никто не преследует? И. сердюкову работу предоставили, на которой можно и дальше воровать!

НЕСТОР 16.02 14:32 [ + 1 – ]

Всё правильно сказал.