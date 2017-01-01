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«Священник Глеб Грозовский отказался знакомиться с материалами дела о педофилии и ждет суда»

Тоскливый Дятел Терпило 16.02 10:09 [ + -5 – ]

Кто поверит, что такой уважаемый человек мог заниматься непристойными делами! Да еще на протяжении нескольких лет. На его месте я потребовал бы экспертизу и очной ставки с якобы растленными девочками. Интересно, какого они уже возраста. Наверняка, это попытка скомпрометировать священнослужителя, которому я желаю твердости духа и упования на Божью помощь.