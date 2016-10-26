В Ленинградском зоопарке умерла старейшая в мире жирафиха Луга (фото)

Ей было 35 лет.

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«В Ленинградском зоопарке умерла старейшая в мире жирафиха Луга (фото)»

Всезнайка 16.02 10:04 [ + 4 – ]

Эх...жалко жирафиху (((

Тоскливый Дятел Терпило 16.02 10:12 [ + -7 – ]

О мигрантах бы так заботились, чтобы рекордный срок жизни для них был в России.

ДeдЗахаp 16.02 11:02 [ + 9 – ]

Всезнайка, присоединяюсь. Жалко жирафиху! Это же безобидное животное, в отличие от негодяев е-дристов и их обезьян аульных, которых нам завезла путинская власть.

Hиф-Hиф 16.02 11:08 [ + 2 – ]

ошибаетесь, уважаемый.

жираф -- свирепый и очень опасный зверь.

он так размахивает тяжелой головой на длинной шее, что одним ударом может замочить в сортире льва.