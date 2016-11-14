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«Реставрация здания Биржи обойдется в 1,6 млрд рублей»

Газвор-арена-2? Ну когда же вы наконец лопнете от обжорства!

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

