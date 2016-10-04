Валерий Москаленко стал и.о. главы комитета по экономической политике

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«Валерий Москаленко стал и.о. главы комитета по экономической политике»

Йeти 15.02 19:12 [ + 5 – ]

Почитает какой нибудь лох автобиографию чиновников и умилится. Может и слезу пусти. Высшее образование, многолетний труд, в поте лица и другие "доблести" морды чиновничьей и едрисей. А чего же тогда, если все чиновники работают не покладая рук, в стране кризис, нищета, грабёжь людей? Чего же вы "умные" всю страну развалили, разворовали, безработицу навели и множество предприятий раззорили и закрыли? Всех ваших "доблестей" не перечислишь. Не один том испишешь!

Ужас ольгинских тварей 15.02 19:41 [ + 3 – ]

А где он родился?

Ужас ольгинских тварей 15.02 21:02 [ + 4 – ]

Мне было очень интересно вспомнит ли эта Газета про дату 15 февраля. Не вспомнили.

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ВСЕХ КТО ВЕРНУЛСЯ,

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ТЕМ КТО НЕ СМОГ.......





Брежнев 15.02 21:19 [ + 2 – ]

Голодный пришел.

Теперь будет жрать в три горла!

Нам на "радость"!!!

А всем погибшим в Афгане и других горячих точках - вечная память!

Простите, ребята, что вернулись живыми...

Брежнев 15.02 21:43 [ + 2 – ]

Извините, не дописал.

Простите нас, ребята... далее по тексту

Брежнев 15.02 21:47 [ + 2 – ]

Ужас ольгинских тварей 15.02 19:41 [ + 2 – ]

А где он родился?



Судя по его иплу, явно не в той семье, что стараниями едорасов после оплаты коммуналки думают, что лучше купить: буханку хлеба, чтобы не сдохнуть с голода, или кусок мыла, чтобы не завшиветь!

koschke 15.02 22:48 [ + 2 – ]

Что кончается на "О" - называется говно. @старинный русский фольклор.

Роберт 15.02 23:15 [ + 2 – ]

Страна победивших хохлов! Ещё один на "ко"