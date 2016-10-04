«Валерий Москаленко стал и.о. главы комитета по экономической политике»

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Общество
Почитает какой нибудь лох автобиографию чиновников и умилится. Может и слезу пусти. Высшее образование, многолетний труд, в поте лица и другие "доблести" морды чиновничьей и едрисей. А чего же тогда, если все чиновники работают не покладая рук, в стране кризис, нищета, грабёжь людей? Чего же вы "умные" всю страну развалили, разворовали, безработицу навели и множество предприятий раззорили и закрыли? Всех ваших "доблестей" не перечислишь. Не один том испишешь!
Мне было очень интересно вспомнит ли эта Газета про дату 15 февраля. Не вспомнили.
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ВСЕХ КТО ВЕРНУЛСЯ,
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ТЕМ КТО НЕ СМОГ.......
Голодный пришел.
Теперь будет жрать в три горла!
Нам на "радость"!!!
А всем погибшим в Афгане и других горячих точках - вечная память!
Простите, ребята, что вернулись живыми...
Ужас ольгинских тварей 15.02 19:41 [ + 2 – ]
А где он родился?
Судя по его иплу, явно не в той семье, что стараниями едорасов после оплаты коммуналки думают, что лучше купить: буханку хлеба, чтобы не сдохнуть с голода, или кусок мыла, чтобы не завшиветь!
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17:01, 14 февраля
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хлеб-430, проезд в метро-450, 1 литр молока -600, полкило слив.масла-2.500, квартплата-80.000.......
Всё на самом деле очень просто.
Добавив всего один нолик к сегодняшнему рублику вы будете имет... в «В Смольном заявили, что средняя зарплата в Петербурге должна вырасти до 133 тысяч рублей»
Стоит создать рабочие места,русским людям, коренным горожанам, с достойной зарплатой и не обирать людей на всём, чем мож... в «Ленобласть стала худшим регионом России в рейтинге рождаемости»