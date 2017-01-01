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«Трамвай и "Вольво" не смогли разъехаться на проспекте Луначарского (фото)»

Дятел, дятлушко, аушки!!! Новость есть ... А где камент от Вашей тушки???

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

