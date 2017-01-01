«Следователи ищут жертв насильника пенсионерки из Понтонного (фото)»

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Общество
Милый, молодой человек с печатью разума на лице и уже мешками под глазами; наверное, больные почки. Кто поверит, что он способен на насилие, да еще в отношении преклонного возраста женщины, в то время как желающих разделить с ним личное счастье молодых женщин, хоть отбавляй. Наверное, оговорили. небольшое помешательство у женщины, вызванное сужением сосудов головного мозга. Уверен, что других заявлений не будет.
... Насильник - тварь ...
Теперь он обречён ...
Порвут его на тряпки ...
Не верьте, люди, троллю-дятлу,
Способному лизать уроду зад и пятки ...
Гоните жалость к этим насильникам-животным прочь ...
На месте его жертвы могла бы быть и Ваша дочь ...
Я думаю, он будет несказанно рад -
Теперь на зоне ежедневно штопать
Свой порванный донельзя зад.
И гадить через рот ...
И им же лопать!!!
чубака без следов умственной деятельности на лице. геронтофил-неудачник.
Есть огромное желание!
Установить и найти в рот трижды долбаного Дятла и иже с ними опаными ольгинскими троллями.
Потом через НОРМАЛЬНЫХ (такие еще, как ни странно, остались) понтов организовать на них заявы по педофилии и законопатить под нары! Чтобы драли урки их очко лет 5 минимум!
Брежнев, дятел-это обычный тролль.Скорее всего он физически ущербен,т .к он пишет комментарии в каждом посте,т е он постоянно находится на ресурсе.Он все время у компа,он не работает.Он или инвалид или просто тунеядец.Не обижайтесь на припадка этого-просто его нужно так же троллить.
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17:01, 14 февраля
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хлеб-430, проезд в метро-450, 1 литр молока -600, полкило слив.масла-2.500, квартплата-80.000.......
Всё на самом деле очень просто.
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