Следователи ищут жертв насильника пенсионерки из Понтонного (фото)

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«Следователи ищут жертв насильника пенсионерки из Понтонного (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 15.02 18:16 [ + -6 – ]

Милый, молодой человек с печатью разума на лице и уже мешками под глазами; наверное, больные почки. Кто поверит, что он способен на насилие, да еще в отношении преклонного возраста женщины, в то время как желающих разделить с ним личное счастье молодых женщин, хоть отбавляй. Наверное, оговорили. небольшое помешательство у женщины, вызванное сужением сосудов головного мозга. Уверен, что других заявлений не будет.

Инь Порось 15.02 18:55 [ + 7 – ]

... Насильник - тварь ...

Теперь он обречён ...

Порвут его на тряпки ...

Не верьте, люди, троллю-дятлу,

Способному лизать уроду зад и пятки ...



Гоните жалость к этим насильникам-животным прочь ...

На месте его жертвы могла бы быть и Ваша дочь ...

Инь Порось 15.02 18:58 [ + 6 – ]

Я думаю, он будет несказанно рад -

Теперь на зоне ежедневно штопать

Свой порванный донельзя зад.

И гадить через рот ...

И им же лопать!!!

бармалей 15.02 19:36 [ + 5 – ]

чубака без следов умственной деятельности на лице. геронтофил-неудачник.

НЕСТОР 15.02 20:09 [ + 5 – ]

Харя кирпича просит.

Брежнев 15.02 21:27 [ + 2 – ]

Есть огромное желание!

Установить и найти в рот трижды долбаного Дятла и иже с ними опаными ольгинскими троллями.

Потом через НОРМАЛЬНЫХ (такие еще, как ни странно, остались) понтов организовать на них заявы по педофилии и законопатить под нары! Чтобы драли урки их очко лет 5 минимум!



бармалей 16.02 00:53 [ + 0 – ]

Брежнев, дятел-это обычный тролль.Скорее всего он физически ущербен,т .к он пишет комментарии в каждом посте,т е он постоянно находится на ресурсе.Он все время у компа,он не работает.Он или инвалид или просто тунеядец.Не обижайтесь на припадка этого-просто его нужно так же троллить.