Сотню упаковок "Шипра", "Гвоздики" и "Тройного одеколона" изъяли из продажи в Петербурге

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« Сотню упаковок "Шипра", "Гвоздики" и "Тройного одеколона" изъяли из продажи в Петербурге»

Тоскливый Дятел Терпило 15.02 17:19 [ + -5 – ]

Значит в метро будет пахнуть псятиной и козлятиной.

Йeти 15.02 17:36 [ + 7 – ]

Пусть бы бомжи и алкаши пили. Чего жалко что ли. Чем будут травиться иркутским боярышником?

Брежнев 15.02 21:59 [ + 0 – ]

Идиотизм едрисьей власти не знает границ!

А давайте до кучи закроем сети магазинов "Рив гош" и "Летуаль" - там тоже спиртосодержащие продукты продаются!

А еще "Улыбку радуги" - там тоже могут продавать "боярышники", ванны-то мыть чем-то надо!

Markast 16.02 01:04 [ + 0 – ]

Очередной идиотизм г-на Онанищенко. Нормальные люди это гавно не пьют, а используют по всякоразному назначению. Вот например протирают ботинки внутри, оттирают грязь, моют унитазы. А если какой алкаш хлебанул енто, то аминь, эту дрянь нечего жалеть.