« Сотню упаковок "Шипра", "Гвоздики" и "Тройного одеколона" изъяли из продажи в Петербурге»

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Общество
Пусть бы бомжи и алкаши пили. Чего жалко что ли. Чем будут травиться иркутским боярышником?
Идиотизм едрисьей власти не знает границ!
А давайте до кучи закроем сети магазинов "Рив гош" и "Летуаль" - там тоже спиртосодержащие продукты продаются!
А еще "Улыбку радуги" - там тоже могут продавать "боярышники", ванны-то мыть чем-то надо!
Очередной идиотизм г-на Онанищенко. Нормальные люди это гавно не пьют, а используют по всякоразному назначению. Вот например протирают ботинки внутри, оттирают грязь, моют унитазы. А если какой алкаш хлебанул енто, то аминь, эту дрянь нечего жалеть.
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17:01, 14 февраля
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хлеб-430, проезд в метро-450, 1 литр молока -600, полкило слив.масла-2.500, квартплата-80.000.......
Всё на самом деле очень просто.
Добавив всего один нолик к сегодняшнему рублику вы будете имет... в «В Смольном заявили, что средняя зарплата в Петербурге должна вырасти до 133 тысяч рублей»
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