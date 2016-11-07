23 тыс. водителей отказались от использования ЗСД после ввода новых тарифов

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«23 тыс. водителей отказались от использования ЗСД после ввода новых тарифов»

Йeти 15.02 17:16 [ + 13 – ]

Скоро ложка вообще будет проходить мимо жадного рта едрисьего!

Тоскливый Дятел Терпило 15.02 17:18 [ + -14 – ]

Отлично, надо поднять еще выше и тогда можно беспрепятственно ехать без этого стада баранов, которое вечно путается под ногами.

dexter 15.02 18:00 [ + 15 – ]

На деньги налогоплательщиков построен ЗСД и его делают платным ! Гениальный развод населения !!!

Тоскливый Дятел Терпило 15.02 18:18 [ + -14 – ]

Каких налогоплательщиков! Это деньги частных инвесторов, которым принадлежит город.

Ленинградец1967 15.02 19:34 [ + 8 – ]

Это не последнее повышение.Хапугам все мало!!!!

Брежнев 15.02 21:32 [ + 4 – ]

Заставить ездить по ентой ЗСДили гребаного усатого гастера!

Каждый день! Причем за СВОЙ счет!

И при этом еще молиться об избавлении горожан от этой напасти (и ЗСД, и усатой погани)!!!

Роберт 15.02 23:18 [ + 1 – ]

600руб в день туда и обратно за 20 рабочих дней 12 тыс. с рыла не многовато ли?