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«Загоревшийся грузовик тушили на севере Петербурга (видео)»

Конечно, если Антея рядом с водой нет, остается трактор.

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

